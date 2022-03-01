Данилов: Группа кадыровцев, которая должна была ликвидировать Зеленского, уничтожена

Данилов: Одна группа кадыровцев была накрыта в Гостомеле, другая сейчас, скажем так, находится под прицелом Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Спецоперация, которая должна была быть проведена кадыровцами, нам уже известна. Мы получили информацию от представителей ФСБ, не желающих участвовать в этой кровавой войне. Благодаря этому непосредственно была уничтожена кадыровская группа, которая отправилась именно для ликвидации нашего президента", – сказал он.

По словам Данилова, оккупанты были разделены на две группы.

"Мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, другая сейчас, скажем так, находится под прицелом. Еще раз подчеркиваю: мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, уходите отсюда прочь!" – сказал секретарь СНБО.