Загнанные в тупик кремлевские крысы становятся особенно опасными – Данилов

Данилов: То, что военные преступники в Москве планировали завершить за один-два дня как молниеносную карательную акцию, с треском провалилось Фото: EPA

"Шестой день украинского национального сопротивления! Украинцы, Вооруженные силы, Силы теробороны – все, кто взял в руки оружие, делают невозможное, сдерживая и нанося разрушительные удары по российской оккупационной армии, которую Кремль почему-то считал непобедимой. То, что военные преступники в Москве планировали завершить за один-два дня как молниеносную карательную акцию, с треском провалилось. Это стало очевидным всему миру, и начали понемногу понимать в самой России. Именно поэтому загнанные в тупик кремлевскме крысы становятся особенно опасными, переходя черту и отбрасывая любые правила, моральные, юридические ограничения в правилах ведения войны", – отметил он.

Данилов считает, что российское военно-политическое руководство, "понимая, что впереди у них лишь перспективы Гаагского трибунала, пойдет ва-банк".

"Только этим можно объяснить варварский обстрел "Градами" полуторамиллионного Харькова. Разрушение исторической жемчужины Европы – города Чернигова, обстрел Бучи, Ирпеня, Гостомеля и еще десятков и десятков украинских городов и сел. Город Волноваха находится на грани гуманитарной катастрофы. Раненые, убитые, оставшиеся без своих домов. Этот список преступлений РФ против Украины и ее народа будет предъявлен международным судам, и никто не сможет избежать наказания", – заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что "враг находится на грани истощения, тогда как силы сопротивления становятся только сильнее с каждым днем".

"За нас весь украинский народ, поддержка самых влиятельных стран мира. Россия – страна- террорист, оставшаяся в одиночестве, без союзников, без чести и достоинства! Боремся, держимся. Смерть врагам! Слава Украине!" – заключил Данилов.