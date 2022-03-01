Загнанные в тупик кремлевские крысы становятся особенно опасными – Данилов

"Шестой день украинского национального сопротивления! Украинцы, Вооруженные силы, Силы теробороны – все, кто взял в руки оружие, делают невозможное, сдерживая и нанося разрушительные удары по российской оккупационной армии, которую Кремль почему-то считал непобедимой. То, что военные преступники в Москве планировали завершить за один-два дня как молниеносную карательную акцию, с треском провалилось. Это стало очевидным всему миру, и начали понемногу понимать в самой России. Именно поэтому загнанные в тупик кремлевскме крысы становятся особенно опасными, переходя черту и отбрасывая любые правила, моральные, юридические ограничения в правилах ведения войны", – отметил он.
Данилов считает, что российское военно-политическое руководство, "понимая, что впереди у них лишь перспективы Гаагского трибунала, пойдет ва-банк".
"Только этим можно объяснить варварский обстрел "Градами" полуторамиллионного Харькова. Разрушение исторической жемчужины Европы – города Чернигова, обстрел Бучи, Ирпеня, Гостомеля и еще десятков и десятков украинских городов и сел. Город Волноваха находится на грани гуманитарной катастрофы. Раненые, убитые, оставшиеся без своих домов. Этот список преступлений РФ против Украины и ее народа будет предъявлен международным судам, и никто не сможет избежать наказания", – заявил секретарь СНБО.
Он добавил, что "враг находится на грани истощения, тогда как силы сопротивления становятся только сильнее с каждым днем".
"За нас весь украинский народ, поддержка самых влиятельных стран мира. Россия – страна- террорист, оставшаяся в одиночестве, без союзников, без чести и достоинства! Боремся, держимся. Смерть врагам! Слава Украине!" – заключил Данилов.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.