"Вот такая цена свободы". Зеленский рассказал депутатам Европарламента об обстреле Харькова российскими оккупантами

Зеленский: Это утро было трагическим для всех нас Фото: EPA

"Это утро было трагическим для всех нас. Две крылатые ракеты – по Харькову. Город возле границы с РФ, там всегда было очень много россиян, они дружили, были очень теплые отношения. Там более 20 вузов, это город с самым большим количеством университетов в нашей стране, молодежь – яркая, умная, которая всегда собирается и собиралась на все праздники на самой большой площади нашего государства – на площади Свободы. И это самая большая площадь в Европе. Представьте себе: с утра две крылатых ракеты – по площади Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы", – рассказал президент.

Российские оккупанты обстреляли Харьков сегодня утром. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Харьковской облгосадминистрации погибло минимум 10 человек, более 20 травмированы.