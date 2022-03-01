"Это террор. На площади Свободы не было военных целей". Зеленский назвал военным преступлением удар крылатой ракетой по центру Харькова

"Харьков. Удар крылатой ракетой. В крупнейшую площадь Европы – в площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы. Вот такое утро народа Украины. Украинский Харьков и российский Белгород всегда были близкими городами. Во многих смыслах. Даже граница между ними была только условная, только на картах, но точно не в душе. Теперь все изменилось. После крылатой ракеты, которой ударили по Харькову из Белгорода. Ракеты, попавшей в площадь Свободы. Лицо нашего Харькова", – сказал он.
Зеленский назвал обстрелы со стороны РФ террором против города.
"Это террор против Харькова. Террор против Украины. На площади не было военной цели. Как и в тех жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии. Ракета в центральную площадь – это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит. Никто не забудет. Этот удар по Харькову является военным преступлением. После такого Россия – это государство-террорист. Призываем все государства мира немедленно и действенно отреагировать на преступную тактику агрессора и провозгласить, что Россия осуществляет государственный терроризм. Требуем полной ответственности для террористов в международных судах", – подчеркнул президент Украины.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.