"Это террор. На площади Свободы не было военных целей". Зеленский назвал военным преступлением удар крылатой ракетой по центру Харькова

"Харьков. Удар крылатой ракетой. В крупнейшую площадь Европы – в площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы. Вот такое утро народа Украины. Украинский Харьков и российский Белгород всегда были близкими городами. Во многих смыслах. Даже граница между ними была только условная, только на картах, но точно не в душе. Теперь все изменилось. После крылатой ракеты, которой ударили по Харькову из Белгорода. Ракеты, попавшей в площадь Свободы. Лицо нашего Харькова", – сказал он.

Зеленский назвал обстрелы со стороны РФ террором против города.

"Это террор против Харькова. Террор против Украины. На площади не было военной цели. Как и в тех жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии. Ракета в центральную площадь – это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит. Никто не забудет. Этот удар по Харькову является военным преступлением. После такого Россия – это государство-террорист. Призываем все государства мира немедленно и действенно отреагировать на преступную тактику агрессора и провозгласить, что Россия осуществляет государственный терроризм. Требуем полной ответственности для террористов в международных судах", – подчеркнул президент Украины.