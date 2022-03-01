"Делайте все, чтобы не допустить российских солдат". Мэр Чернигова пообещал 250 тыс. грн за сожженный российский танк и $300 за голову оккупанта

Атрошенко поблагодарил всех украинцев, защищающих родную землю от агрессоров и подчеркнул, что целью захватчиков является не только столица Украины.
"Слава каждому патриоту, защищающему чем может и как может нашу землю от фашистско-российских захватчиков, неизвестно что делающих на территории Украины. Сегодня задача этих российских захватчиков – столица, это понятно. Но значительная часть российских войск находится вокруг Чернигова. Они хотят захватить город Чернигов", – подчеркнул мэр.
Он призвал жителей Черниговской области всеми возможными способами препятствовать оккупантам.
"Просьба ко всем жителям Черниговской области – где можете и чем можете, делайте все, чтобы не допустить военной техники, топливных материалов, оружия, российских солдат, чтобы они не продвигались дальше. В первую очередь, это касается северных районов", – подчеркнул Атрошенко.
Мэр отметил, что возлагает большие надежды на самоорганизацию украинцев перед агрессором и пообещал личную премию за уничтоженную боевую технику и пленных или убитых оккупантов.
"В случае прохождения на территорию Чернигова личная премия от меня за сбитый, подожженный БТР – 150 тыс. грн, сожженый БМП – 200 тыс. грн, сожженый танк – 250 тыс. грн. Пленные или убитые российско-фашистские оккупанты – 300 условных единиц за голову", – сказал он.
View this post on Instagram
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Генштаба ВСУ потери российских оккупантов оставляют 5700 человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.