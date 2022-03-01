"Делайте все, чтобы не допустить российских солдат". Мэр Чернигова пообещал 250 тыс. грн за сожженный российский танк и $300 за голову оккупанта

Атрошенко поблагодарил всех украинцев, защищающих родную землю от агрессоров и подчеркнул, что целью захватчиков является не только столица Украины.

"Слава каждому патриоту, защищающему чем может и как может нашу землю от фашистско-российских захватчиков, неизвестно что делающих на территории Украины. Сегодня задача этих российских захватчиков – столица, это понятно. Но значительная часть российских войск находится вокруг Чернигова. Они хотят захватить город Чернигов", – подчеркнул мэр.

Он призвал жителей Черниговской области всеми возможными способами препятствовать оккупантам.

"Просьба ко всем жителям Черниговской области – где можете и чем можете, делайте все, чтобы не допустить военной техники, топливных материалов, оружия, российских солдат, чтобы они не продвигались дальше. В первую очередь, это касается северных районов", – подчеркнул Атрошенко.

Мэр отметил, что возлагает большие надежды на самоорганизацию украинцев перед агрессором и пообещал личную премию за уничтоженную боевую технику и пленных или убитых оккупантов.

"В случае прохождения на территорию Чернигова личная премия от меня за сбитый, подожженный БТР – 150 тыс. грн, сожженый БМП – 200 тыс. грн, сожженый танк – 250 тыс. грн. Пленные или убитые российско-фашистские оккупанты – 300 условных единиц за голову", – сказал он.