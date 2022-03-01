В Украине погибли десятки бойцов росгвардии из Сибири, ожидают самолет с трупами – СМИ

По данным Генштаба, оккупанты потеряли уже 5700 человек Фото: depositphotos.com

Среди погибших – глава отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий, который прошел Афганистан и Чечню. Собеседники издания рассказали, что он вместе с отрядом попал в засаду. Всего сообщается о минимум 42 погибших.

Источники российского медиа предполагают, что потери могут быть больше, потому что неизвестно точное количество погибших и пленных ОМОНовцев.

Самолет с телами погибших ожидают в Кемеровской области сегодня, 28 февраля.