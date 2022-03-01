Ночь на 1 марта в Киеве и на подступах к столице прошла спокойно – КГГА

"Ночь на 1 марта в столице и на подступах к городу прошла спокойно, произошло несколько столкновений бойцов теробороны с диверсантами. Городские службы сейчас оборудуют защитные сооружения на въездах в столицу. Городская инфраструктура работает, подается свет, тепло и вода. Больницы работают в усиленном режиме и обеспечены всем необходимым. С 8.00 на маршруты вышел наземный транспорт. Будут работать те маршруты, где можно обеспечить перевозку", – сказано в сообщении.
В КГГА добавили, что запрещена продажа алкогольных напитков, они должны быть убраны с полок магазинов.
"Напоминаем, что водители должны избегать полосы общественного транспорта, чтобы обеспечить передвижение военной техники, машин "скорой" и специальных служб. Особенно это касается открытых мостовых переходов ("Северный" и "Южный"). В Киеве также работает гуманитарный штаб. Он накапливает продукты и продукты первой необходимости. Всех небезразличных призывают приобщаться к этой работе. Нужно перевозить, помогать в фасовке и загрузке продуктов. Держимся! Так победим", – подчеркнули в пресс-службе.
Городские власти призвали киевлян не выходить из домов и не передвигаться по городу без необходимости, а также помогать близким, особенно старикам.
"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. Призываем киевлян быть бдительными! О подозрительных людях, мародерах – сразу сообщать правоохранителям и военным!" – подытожили в КГГА.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.