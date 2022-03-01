Ночь на 1 марта в Киеве и на подступах к столице прошла спокойно – КГГА

Городские власти призвали киевлян не выходить из домов и не передвигаться по городу без необходимости, а также помогать близким, особенно старикам. Фото: Олег Розинський / Блогерський КИЇВ / Facebook

"Ночь на 1 марта в столице и на подступах к городу прошла спокойно, произошло несколько столкновений бойцов теробороны с диверсантами. Городские службы сейчас оборудуют защитные сооружения на въездах в столицу. Городская инфраструктура работает, подается свет, тепло и вода. Больницы работают в усиленном режиме и обеспечены всем необходимым. С 8.00 на маршруты вышел наземный транспорт. Будут работать те маршруты, где можно обеспечить перевозку", – сказано в сообщении.

В КГГА добавили, что запрещена продажа алкогольных напитков, они должны быть убраны с полок магазинов.

"Напоминаем, что водители должны избегать полосы общественного транспорта, чтобы обеспечить передвижение военной техники, машин "скорой" и специальных служб. Особенно это касается открытых мостовых переходов ("Северный" и "Южный"). В Киеве также работает гуманитарный штаб. Он накапливает продукты и продукты первой необходимости. Всех небезразличных призывают приобщаться к этой работе. Нужно перевозить, помогать в фасовке и загрузке продуктов. Держимся! Так победим", – подчеркнули в пресс-службе.

Городские власти призвали киевлян не выходить из домов и не передвигаться по городу без необходимости, а также помогать близким, особенно старикам.

"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. Призываем киевлян быть бдительными! О подозрительных людях, мародерах – сразу сообщать правоохранителям и военным!" – подытожили в КГГА.