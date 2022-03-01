В Генштабе заявили, что РФ пытается возобновить наступление на Киев. Спутниковые снимки показывают колонну оккупантов возле столицы

"Ситуация вокруг Киева остается напряженной. На Полесье противник продолжает попытки возобновить наступление в направлении столицы", – сказано в сообщении.

В Генштабе считают, что противник теряет наступательный потенциал, но он продолжает наносить огненное поражение по военным и гражданским объектам и продолжает вести разведку самолетами, в том числе используя воздушное пространство Беларуси.

"По всем направлениям подразделения Вооруженных сил Украины при поддержке артиллерии и БПЛА Bayraktar ТВ2 удерживают определенные рубежи. Противник не добился успеха ни на одном из направлений", – отметили в Генштабе.

Новые спутниковые снимки компании Maxar Technologies показывают, что к Киеву с севера приближается большая колонна военной техники. По обновленной информации, длина колонны – более 60 км. Ее часть уже зашла на территорию аэропорта Антонов в Гостомеле (находится в 25 км от Киева), сообщил журналист New York Times Кристоф Кеттл.

Convoy update based on analysis of additional imagery provided by @maxar: Troops are at Antonov Airport, meaning military vehicles & equipment are stretched out along 40 miles of road. Important: this image shows homes on fire along the route https://t.co/ypUM31PmId pic.twitter.com/IZWzv4akju — Christoph Koettl (@ckoettl) March 1, 2022

Несколько официальных лиц из администрации президента США сказали CNN, что они внимательно следят за движением конвоя. Их беспокоит не только размер колонны, но и рост насилия, жертв среди гражданского населения и неизбирательных убийств в последние дни.

Чиновники, которые были удивлены ожесточенным сопротивлением Украины, теперь опасаются, что ситуация станет "намного более сложной", отметил телеканал.

Старший научный сотрудник американского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман считает, что российская армия поменяет тактику ведения боя в Украине.

"За исключением сильных обстрелов вокруг Харькова, использование огня было ограничено по сравнению с тем, как обычно действует российская армия. К сожалению, я думаю, что это изменится. Российская армия в первую очередь является артиллерийской армией, и до сих пор она использовала лишь часть имеющихся огневых средств в этой войне", – написал он в Twitter.

Кофман отметил, что основная часть российский армии еще не вступила в бой, он прогнозирует, что Россия, стремясь поскорее захватить Киев, усилит количество обстрелов и применение авиации.

The bulk of the Russian military has yet to enter the fight. Outside Kharkiv, most of the 1st Guards Tank Army, and 20th Army, are just sitting there. They pushed a few BTGs a considerable distance past Sumy, but I think a lot of Russia's forces are still on the sidelines. /17 — Michael Kofman (@KofmanMichael) February 28, 2022