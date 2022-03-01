Аваков с автоматом в руках записал обращение к оккупантам

Заявление обращено "к безумным негодяям, развернувшим эту войну против Украины".

"Что вам сказать? Я здесь. Мы на своей земле. В Киеве. И мы вас ждем. И это не флешмоб. Хотите флешмоб? Тысячи и миллионы украинцев будут защищать свою землю. Мы за ценности готовы на многое. А вы – точно нет", – сказал Аваков.

Видео снято в Киеве, на нем политик держит в руках автомат.

24 февраля Аваков объявил о формировании добровольческих подразделений в рамках теробороны.