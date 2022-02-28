Возле Киева прогремел мощный взрыв. Мэр Броваров говорит об авианалете

"Очередное преступление путинского режима. Удар баллистической ракетой "Искандер" по Киеву. Точное место и жертвы устанавливаются", – написал он.

Несколькими минутами ранее Геращенко писал, что на переговорах в Припяти Украина поставила россиянам жесткие условия, в которые входит полный вывод войск со всей территории Украины.

"Перед следующими переговорами Россия хочет повысить ставки – взять в кольцо Киев и Мариуполь. Это будет последняя попытка русни, к которой готова наша армия. Впереди решающий бой", – написал он.

Вскоре после атаки мэр Броваров сообщил, что на окрестности города совершили авианалет.

По предварительной информации, от авианалета пострадали шесть человек, пишет Сапожко.