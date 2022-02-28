Потери российской армии составили 5,3 тыс. человек убитыми и ранеными – Резников

Резников: Для тех, кто продолжит вести себя, как оккупант, пощады не будет Фото: Резніков Олексій / Facebook

Он отметил, что сотни российских солдат и офицеров оказались в плену.

"Многие – совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. Часть из них обманули, часть зомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков невысока", – написал министр.

Он подчеркнул, что для Украины человеческая жизнь – самая высокая ценность, и чтобы сохранить жизнь украинцев, Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного IT-сообщества. Резников обратился к российским солдатам и офицерам, призвал их сдаться и пообещал полную амнистию и денежную компенсацию тем, кто добровольно сложит оружие. Средства на это собирают лидеры мировой IT-индустрии.

Министр подчеркнул, что все пленные находятся в безопасности в Украине, получают помощь и общаются с близкими.

"Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись. Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах... Выходите без оружия с белым флагом. Скажите кодовое слово "миллион". Живите. Обнимите родных. Для тех, кто продолжит вести себя, как оккупант, пощады не будет", – подытожил Резников.

В министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.