"Жизнь продолжается". В киевской больнице медсестра и волонтер поженились под обстрелами

"Жизнь продолжается! Именно этими словами я поздравила молодоженов, которые на пятый день войны решили жениться. Мария – медсестра гастроэнтерологического центра Киевской областной клинической больницы, Дмитрий – IT-специалист, волонтер! И они любят друг друга! И ничего не может изменить их планы, даже война! Может, не о такой свадьбе они мечтали, но сегодняшний день для них стал знаменательным!" – отметила она.

Ефименко отметила, что эти молодожены знают точно: любовь победит войну.

"На свадьбе коллеги – врачи, медсестры, руководитель больницы, у которых тоже светятся глаза! Все они верят в завтрашний день, в наши Вооруженные силы, в президента, в Украину, в ее народ! Пусть их свадьба будет для них оберегом в это тяжелое время, а для нас станет верой в победу. Слава Украине! Героям слава!" – добавила она.