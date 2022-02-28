"Погладь за меня Бармалея и спокойно ложись спать". Офис президента выпустил трогательное видео от имени украинских военных

"Сегодня ты снова написала, что тебе страшно. И я снова попрошу – нет, сегодня я прикажу: "Нет, отставить бояться". Погладь за меня Бармалея и спокойно ложись спать", – говорит закадровый голос.

Герой видео также просит передать отцу беречь сердце и обнять маму, спрашивает, "как там Маруся в школе".

После этого он обращается ко всем украинцам. "Празднуйте вашу свободу. Вы за нашими спинами, такие, тоже надежные, не прячетесь, прикрываете нас с тыла, сделайте так, чтобы мы гордились вами. И мы вернемся – вернемся и будем жить", – говорится на видео.