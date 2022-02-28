ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Погладь за меня Бармалея и спокойно ложись спать". Офис президента выпустил трогательное видео от имени украинских военных

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
На видео военные обращаются ко всем украинцам
На видео военные обращаются ко всем украинцам
Скриншот: Офіс Президента України / Facebook

Ролик, в котором украинский военный обращается сперва к своей жене, а потом – к другим украинцам, опубликовал Офис президента Украины в Facebook 28 февраля.

"Сегодня ты снова написала, что тебе страшно. И я снова попрошу – нет, сегодня я прикажу: "Нет, отставить бояться". Погладь за меня Бармалея и спокойно ложись спать", – говорит закадровый голос. 

Герой видео также просит передать отцу беречь сердце и обнять маму, спрашивает, "как там Маруся в школе".

После этого он обращается ко всем украинцам. "Празднуйте вашу свободу. Вы за нашими спинами, такие, тоже надежные, не прячетесь, прикрываете нас с тыла, сделайте так, чтобы мы гордились вами. И мы вернемся – вернемся и будем жить", – говорится на видео.

видео

Видео: Офіс Президента України / Facebook
Теги: военные, украинский военный, видео, Офис президента Украины, ролик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У нас есть собственные ангелы-хранители". Жена Дмитрия Шурова после нападения России на Украину высказалась в поддержку Зеленского
"У нас есть собственные ангелы-хранители". Жена Дмитрия Шурова после нападения России на Украину высказалась в поддержку Зеленского
"Девушка с украинским паспортом, не молчи!" Осадчая обратилась к Ани Лорак, Loboda и Тодоренко
"Девушка с украинским паспортом, не молчи!" Осадчая обратилась к Ани Лорак, Loboda и Тодоренко
"Каждый день и каждую ночь, благодаря вам, мы как у Бога за пазухой". Никитюк обратилась к ВСУ
"Каждый день и каждую ночь, благодаря вам, мы как у Бога за пазухой". Никитюк обратилась к ВСУ
Ольга Сумская: Как передвигаться по городу, чтобы похоронить маму?
Ольга Сумская: Как передвигаться по городу, чтобы похоронить маму?
Макаревич обратился к Путину: С кем останешься, государь?
Макаревич обратился к Путину: С кем останешься, государь?
"Жила-была красивая, цветущая Украина, а рядом с нами жило злое Х...йло". Потап рассказал "сказку". Видео
"Жила-была красивая, цветущая Украина, а рядом с нами жило злое Х...йло". Потап рассказал "сказку". Видео
"Не позорься, ради бога", "Какая же ты ссыкуха!" Ани Лорак возмутила сеть постом о войне России против Украины
"Не позорься, ради бога", "Какая же ты ссыкуха!" Ани Лорак возмутила сеть постом о войне России против Украины
"Четвертые сутки без сна. Сейчас мне страшно, как никогда не было прежде". Loboda сделала признание во время войны России против Украины
"Четвертые сутки без сна. Сейчас мне страшно, как никогда не было прежде". Loboda сделала признание во время войны России против Украины
Макаревич: Путин мечтал расколоть Украину. Он ее объединил
Макаревич: Путин мечтал расколоть Украину. Он ее объединил
"Люди мира, поддержите Украину. Помогите нам, пока не поздно!" Каменских обратилась к международному сообществу
"Люди мира, поддержите Украину. Помогите нам, пока не поздно!" Каменских обратилась к международному сообществу
"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери
"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери
Оскароносный режиссер Тайка Вайтити назвал Путина деспотом, посоветовав заняться своей страной
Оскароносный режиссер Тайка Вайтити назвал Путина деспотом, посоветовав заняться своей страной
Известный российский комик Долгополов раскритиковал Путина за нападение на Украину
Известный российский комик Долгополов раскритиковал Путина за нападение на Украину
"Смотрите своими глазами. Думайте головой". Monatik показал российским коллегам разрушенные после нападения России украинские города
"Смотрите своими глазами. Думайте головой". Monatik показал российским коллегам разрушенные после нападения России украинские города
"Лукашенко, зассавши, сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину". Солист группы "Ляпис" Михалок обратился к белорусам
"Лукашенко, зассавши, сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину". Солист группы "Ляпис" Михалок обратился к белорусам
Администрация Instagram назвала слова российского пропагандиста Баскова ложью и дезинформацией
Администрация Instagram назвала слова российского пропагандиста Баскова ложью и дезинформацией
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все зашло очень далеко". Российский поэт Семен Слепаков обратился к Путину после нападения России на Украину (72328)
2
"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери (51017)
3
"Вас проклинают все за ваше вранье". Ефросинина ответила Баскову и Канделаки, которые поддержали нападение России на Украину (40068)
4
"Не позорься, ради бога", "Какая же ты ссыкуха!" Ани Лорак возмутила сеть постом о войне России против Украины (28880)
5
Макаревич обратился к Путину: С кем останешься, государь? (22663)
6
Более 250 российских комиков, среди которых Шац и Комиссаренко, подписали открытое письмо Путину, требуя остановить войну (19124)
7
Комаровский – россиянам: Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Вы можете хотя бы попытаться это остановить (14469)
8
Танкович: Простые украинские мужики простыми коктейлями Молотова уничтожают профессиональную сраную российскую армию (12726)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS