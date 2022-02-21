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В Одессе маленькая девочка на Марше единства пела гимн и громко кричала "Україна – понад усе". Видео с ее участием стало вирусным

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Эта девочка пела гимн и кричала "Україна понад усе" сидя на плечах у дяди
Эта девочка пела гимн и кричала "Україна – понад усе" сидя на плечах у дяди
Скриншот: Анастасія Корота / Facebook

20 февраля в Одессе на марше единства было много детей, среди них – маленькая девочка, которая стала звездой в соцсетях.

Одна из участниц марша Анастасия Корота опубликовала в Facebook видео, где видно, как девочка, сидя на плечах у взрослого, громко кричит "Україна – понад усе!" – а за ней эти слова повторяют люди, которые идут маршем по Приморскому бульвару. 

https://www.facebook.com/anastasiya.korota/videos/277862774479655/

Это видео стало вирусным. Ролик Короты набрал около 2 тыс. лайков и сотни комментариев, его перепостили 5,6 тыс. человек. Также это видео залили на страницу паблика "Єдність", там оно набрало уже 10 тыс. лайков, поделились роликом 10 тыс. человек. 

Одесская журналистка Алена Балаба рассказала, что эта девочка также кричала "Слава Україні" и лучше всех спела гимн Украины. На плечах ее нес дядя, так как папу срочно вызвали на работу, уточнила Балаба. 

"Это лучше всей нашей государственной пропаганды и "информационной политики", люди. Просто думайте – какими растут наши дети. И делайте все, чтобы они были искренними и настоящими. Ибо ложь убивает, а правда – побеждает", – написала она. 

Балаба отметила также, что не надеялась, что люди соберутся на марш в Одессе (по оценке нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, он был самым масштабным в городе патриотическим маршем – на улицы вышло около 3 тыс. человек). 

"Я подъехала на марш на Дерибасовскую на велосипеде, посмотрела внимательно, сняла на телефон, покричала приятные для меня и цивилизации лозунги и увидела, что за эти восемь лет появилось много новых людей, выросли дети, а люди улыбались, обнимались и поздравляли друг друга – так приятно было видеть "своих". Основной "костяк" своих, кто был на Евромайдане 2013–2014 годов, девушки-волонтеры, присоединившиеся к патриотическому движению с началом войны на Востоке, ребята, прошедшие войну и вернувшиеся, моряки и курсанты, охранявшая марш полиция – все наши. И даже вата не шипела в след – как они это делают всегда на вышиванковых маршах", – поделилась журналистка впечатлениями от марша. 

https://www.facebook.com/olena.balaba/videos/1895387043967653/

Контекст:

Участники маршей единства выступают против российской агрессии, такие акции прошли в феврале в Киеве и Харькове.

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, гимн Украины, Марш единства, видео, дети, соцсети, ролик, девочка
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