В Одессе маленькая девочка на Марше единства пела гимн и громко кричала "Україна – понад усе". Видео с ее участием стало вирусным

Эта девочка пела гимн и кричала "Україна – понад усе" сидя на плечах у дяди Скриншот: Анастасія Корота / Facebook

Одна из участниц марша Анастасия Корота опубликовала в Facebook видео, где видно, как девочка, сидя на плечах у взрослого, громко кричит "Україна – понад усе!" – а за ней эти слова повторяют люди, которые идут маршем по Приморскому бульвару.

Это видео стало вирусным. Ролик Короты набрал около 2 тыс. лайков и сотни комментариев, его перепостили 5,6 тыс. человек. Также это видео залили на страницу паблика "Єдність", там оно набрало уже 10 тыс. лайков, поделились роликом 10 тыс. человек.

Одесская журналистка Алена Балаба рассказала, что эта девочка также кричала "Слава Україні" и лучше всех спела гимн Украины. На плечах ее нес дядя, так как папу срочно вызвали на работу, уточнила Балаба.

"Это лучше всей нашей государственной пропаганды и "информационной политики", люди. Просто думайте – какими растут наши дети. И делайте все, чтобы они были искренними и настоящими. Ибо ложь убивает, а правда – побеждает", – написала она.

Балаба отметила также, что не надеялась, что люди соберутся на марш в Одессе (по оценке нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, он был самым масштабным в городе патриотическим маршем – на улицы вышло около 3 тыс. человек).

"Я подъехала на марш на Дерибасовскую на велосипеде, посмотрела внимательно, сняла на телефон, покричала приятные для меня и цивилизации лозунги и увидела, что за эти восемь лет появилось много новых людей, выросли дети, а люди улыбались, обнимались и поздравляли друг друга – так приятно было видеть "своих". Основной "костяк" своих, кто был на Евромайдане 2013–2014 годов, девушки-волонтеры, присоединившиеся к патриотическому движению с началом войны на Востоке, ребята, прошедшие войну и вернувшиеся, моряки и курсанты, охранявшая марш полиция – все наши. И даже вата не шипела в след – как они это делают всегда на вышиванковых маршах", – поделилась журналистка впечатлениями от марша.