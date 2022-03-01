Европейские партнеры передадут Украине 70 боевых самолетов

Болгария передаст Украине 16 МиГ-29 и 14 Су-25, Польша – 28 МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.

"Призраков Киева теперь станет больше (украинский пилот по прозвищу Призрак Киева, по данным СБУ, уже сбил 10 самолетов оккупантов. – "ГОРДОН"). Плюс 70 самолетов для украинской армии! – отметили Сухопутные войска. – В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания".

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС предоставит Украине летальное оружие и истребители на сумму €450 млн и нелетальную помощь (топливо, защитное оборудование) стоимостью €50.

По словам Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просил об истребителях, которыми уже умеют управлять украинские военнослужащие.

По информации издания FlightGlobal, на вооружении Воздушных сил Украины стоят истребители МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25 (всего около 100 единиц).