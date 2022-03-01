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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Адская ненависть вытесняет животный страх". Фото и видео последствий обстрелов в Харькове

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Опубликовано множество свидетельств обстрелов жилых кварталов в Харькове
Опубликовано множество свидетельств обстрелов жилых кварталов в Харькове
Фото: ДСНС України / Facebook

Харьков 27–28 февраля активно обстреливали российские оккупационные войска, в результате чего погибли и были ранены мирные жители. Фото и видео обстрелов и их последствий опубликовали свидетели в соцсетях.

После обстрелов харьковчане обнаружили воткнувшиеся в землю и асфальт части ракет и снарядов. 

Несколько ракет упали под домом журналистки Анны Гин.

"Чуть позже друг объяснил: это не ракета, а ее часть. Жопа, хвост, "ступень" по-военному... Журналисты попросили снять видео, вышла на улицу. А возле этой жопы прям карнавал, селфи-пати – не подступиться. Как быстро мы привыкли к войне, однако", – написала Гин.

Она отметила, что таких снарядов рядом с ее домом оказалось целых три: два – на пешеходных тропинках, один – на проезжей части. 

"К сведению оккупантов: адская ненависть вытесняет животный страх после первой же ракеты под окнами. Пусть даже и ее жопы", – подчеркнула журналистка.

https://www.facebook.com/AnnaGin74/posts/7104728199599255

27 февраля жители города сообщили в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области о 105 найденных неразорвавшихся снарядах, 28 февраля – о 169, пишет пресс-служба ГСЧС. 

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/325557576280409

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/325601029609397

Огнем была уничтожена школа №134. "У меня нет слов печатных... Четыре поколения моей семьи тут учились", – говорит харьковчанин на видео о последствиях обстрела, опубликованном МВД Украины. 

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/1030776450839417/

В результате обстрелов, по данным Харьковского горсовета, повреждены 87 жилых дома. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/323573739810522

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/296519882578476/

Видео прилета ракетных снарядов опубликовал, в частности, Telegram-канал "Харьков Life". Подборку видео из разных каналов выложила также ГСЧС. 

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/325645896271577

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/325363822966451

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/videos/7037048019698438/

Председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов предварительно заявлял об 11 жертвах обстрела только 28 февраля. Он подчеркнул, что россияне обстреливают жилые районы Харькова, где нет позиций ВСУ: Алексеевку, Салтовку, Павлово Поле. По данным мэра города Игоря Терехова, в этот день погибли девять человек (в том числе трое детей) и 37 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что за обстрел Харькова российские власти попадут под международный трибунал

"Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии. Это однозначно военное преступление. Мирный город. Мирные жилые районы. Ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей", – сказал он.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (в том числе 16 детей), ранения получили 2040 граждан (в том числе 45 детей).

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Теги: Харьков, ГСЧС, горсовет, артиллерия, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Анна Гин
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