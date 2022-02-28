В Харькове в результате обстрела российскими войсками погибли девять человек, в том числе трое детей

В результате российского обстрела в Харькове погибли девять человек, заявил мэр города Игорь Терехов Фото: EPA

"Только за сегодняшний день 37 раненых, из которых три ребенка. Вышли люди, четыре человека, вышли из бомбоубежища набрать воды и погибли. Семья – двое взрослых и трое детей – заживо сгорела в машине", – сказал он.

Терехов подчеркнул, что сегодняшний обстрел Харькова оккупационными войсками – "это не просто война, это уничтожение украинского народа".

Председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов заявлял об 11 подтвержденных жертвах обстрела.