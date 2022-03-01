Зеленский об обстрелах Харькова: Никто в мире не простит убийство мирных людей. За это преступление точно будет трибунал

"Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии. Это однозначно военное преступление. Мирный город. Мирные жилые районы. Ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей", – сказал он.

Зеленский подчеркнул: российские оккупационные войска знали, куда стреляют.

"За это преступление точно будет трибунал. Международный. Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей, – добавил Зеленский. – Мирный, гордый, сильный Харьков. Ты всегда был таким. Ты так всегда будешь. Выдержим и это. Защитим Украину. Поможем каждому, кто пострадал от бесчеловечного вторжения. Чернигов, Ахтырка, Сумы, Гостомель, Васильков, Херсон, Мариуполь, Донецк и все другие города и поселки нашей родной страны увидят мирную и безопасную жизнь. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой войне. Вечная память погибшим. Вечная слава каждому, кто защищает нашу свободу!"