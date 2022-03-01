Зеленский ввел безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион

"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины постановляю ввести с 1 марта 2022 года временно – на период действия военного положения до принятия президентом Украины соответствующего решения – безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором", – сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.