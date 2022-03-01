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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский ввел безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион

Зеленский открыл границы для иностранцев, желающих воевать с российскими оккупационными войсками в Украине
Зеленский открыл границы для иностранцев, желающих воевать с российскими оккупационными войсками в Украине
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном введении временного безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины с 1 марта 2022 года. Указ №82/2022 опубликован на сайте главы государства.

"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины постановляю ввести с 1 марта 2022 года временно – на период действия военного положения до принятия президентом Украины соответствующего решения – безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором", – сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Контекст:

О намерении сформировать легион обороны Украины Зеленский сообщил утром 28 февраля. "Из числа иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны. Для записи в интернациональный легион и по поводу всех деталей обращайтесь к атташе по вопросам обороны посольства Украины в вашем государстве. Дадим миру шанс и защитим Украину, остановим оккупантов вместе!" – сказал он.

Некоторые государства уже разрешили гражданам помогать Украине в отражении российского вторжения. Об этом заявляли представители Литвы, Великобритании, Дании. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщал, что Французский иностранный легион готов отпустить выходцев из Украины защищать свою страну в полной экипировке.
Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, безвизовый режим, вторжение, указ, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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