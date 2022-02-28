Дания разрешает своим добровольцам воевать в Украине

Фредериксен подчеркнула, что нет никаких юридических препятствий для участия на украинской стороне во время войны Фото: EPA

Фредериксен подчеркнула, что нет никаких юридических препятствий для выезда в Украину и участия на украинской стороне во время войны для граждан Дании.

Она добавила, что это выбор, который может сделать каждый человек, и это касается как проживающих в Дании украинцев, так и других граждан, которые считают, что могут внести непосредственный вклад.

На пресс-конференции премьер-министр Дании также сообщила, что страна передает Украине до 2,7 тыс. противотанковых средств.