Усик, Ломаченко и Вернидуб. Известные спортсмены присоединились к территориальной обороне ВСУ

Усик и Ломаченко в составе теробороны будут защищать Украину от российских оккупантов Фото: lomachenkovasiliy / Instagram

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBA и IBF украинский боксер Александр Усик пополнил ряды Киевской территориальной самообороны. Об этом 28 февраля в Facebook сообщил глава Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Объединены одной целью – защита нашей Родины! К победе", – написал Небытов.

В территориальную оборону своего родного города Белгород-Днестровского также записался Василий Ломаченко. Об этом 27 февраля сообщил мэр Виталий Граждан.

"Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко! Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо", – написал мэр города.

Главный тренер тираспольского "Шерифа" Юрий Вернидуб 28 февраля пополнил ряды территориальной обороны города Запорожья. Об этом 28 февраля в Facebook сообщил житель Запорожья Сергей Тищенко.