"Уже восьмой год наша цель – мир. Мы готовы к сопротивлению". Группа "Антитіла" присоединилась к силам территориальной обороны ВСУ

Тополя отметил, что вместе с ВСУ они снимают серию видео, в которых покажут, как присоединиться к территориальной обороне.

"В нашем совместном проекте с Министерством обороны Украины "Саме те ТрО" мы пошагово покажем путь от решения вступить в ряды территориальной обороны до первой тренировки на полигоне. Сегодня украинцы встают на защиту государства независимо от места жительства, профессии, возраста или пола. Уже восьмой год наша цель – мир. Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести войну на наши земли. Мы готовы к сопротивлению. Присоединяйся", – прокомментировал решение коллектива Тополя.