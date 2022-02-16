Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2022
 
Новости

"Уже восьмой год наша цель – мир. Мы готовы к сопротивлению". Группа "Антитіла" присоединилась к силам территориальной обороны ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Антитіла": Мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести войну на наши земли.
"Антитіла": Мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести войну на наши земли.
Фото: antytila_official / Instagram

Украинская группа "Антитіла" присоединилась к силам территориальной обороны ВСУ. Об этом 15 февраля в Instagram сообщил фронтмен группы Тарас Тополя.

Тополя отметил, что вместе с ВСУ они снимают серию видео, в которых покажут, как присоединиться к территориальной обороне.

"В нашем совместном проекте с Министерством обороны Украины "Саме те ТрО" мы пошагово покажем путь от решения вступить в ряды территориальной обороны до первой тренировки на полигоне. Сегодня украинцы встают на защиту государства независимо от места жительства, профессии, возраста или пола. Уже восьмой год наша цель – мир. Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести войну на наши земли. Мы готовы к сопротивлению. Присоединяйся", – прокомментировал решение коллектива Тополя.

Контекст:

Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Их возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут, утверждал Галушкин. 

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением, заявлял 24 января министр обороны Алексей Резников.

27 января Рада разрешила бригадам территориальной обороны использовать тяжелое вооружение, в том числе противотанковое.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что "все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать", что национальным сопротивлением и территориальной обороной должны заниматься исключительно военные.

15 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий теробороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Теги: Верховная Рада, Киев, военные, вооружение, оборона, полигон, территориальная оборона, наступление, Тарас Тополя, Антитіла
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Елена ПОСКАННАЯ
  "Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
  "Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес
"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес
  "Я не переживала, что могут быть проблемы". Паш прокомментировала скандал с предоставлением фальшивой справки для Общественного
  "Я не переживала, что могут быть проблемы". Паш прокомментировала скандал с предоставлением фальшивой справки для Общественного
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте
  "Она местность знает, что где можно показать". Лидер группы ТІК Бронюк рассказал, кем работает его жена
  "Она местность знает, что где можно показать". Лидер группы ТІК Бронюк рассказал, кем работает его жена
39-летняя Седокова крупным планом показала ягодицы и лицо без макияжа
39-летняя Седокова крупным планом показала ягодицы и лицо без макияжа
"Уже восьмой год наша цель – мир. Мы готовы к сопротивлению". Группа "Антитіла" присоединилась к силам территориальной обороны ВСУ
"Уже восьмой год наша цель – мир. Мы готовы к сопротивлению". Группа "Антитіла" присоединилась к силам территориальной обороны ВСУ
"Она такая горячая". 46-летняя Лонгория снялась в корсете и трусах
"Она такая горячая". 46-летняя Лонгория снялась в корсете и трусах
  "В нашей сфере это нормально". Петрожицкая заявила, что после получения звания заслуженной артистки столкнулась с завистью коллег
  "В нашей сфере это нормально". Петрожицкая заявила, что после получения звания заслуженной артистки столкнулась с завистью коллег
"Легко любить Украину на расстоянии, в жарких странах", "Давай ты свой профиль откроешь". Никитюк ответила подписчице на критику ее поста ко Дню единения
"Легко любить Украину на расстоянии, в жарких странах", "Давай ты свой профиль откроешь". Никитюк ответила подписчице на критику ее поста ко Дню единения
Соучредитель продюсерской компании Mozgi Group Горовая сделала заявление на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину
Соучредитель продюсерской компании Mozgi Group Горовая сделала заявление на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину
Сын Елизаветы II в досудебном порядке урегулировал дело о сексуальном насилии. Названа сумма отступных
Сын Елизаветы II в досудебном порядке урегулировал дело о сексуальном насилии. Названа сумма отступных
48-летняя Клум показала, как нежится в постели с молодым мужем. Видео
48-летняя Клум показала, как нежится в постели с молодым мужем. Видео
  "Мрак, а не верхняя губа. Перекачала", "Силикон ее испортил". В сети обсуждают изменившуюся внешность Ани Лорак в новом ролике. Видео
  "Мрак, а не верхняя губа. Перекачала", "Силикон ее испортил". В сети обсуждают изменившуюся внешность Ани Лорак в новом ролике. Видео
"Просто аплодировал". После скандала с Паш в сети показали фото участника Kalush Orchestra на Красной площади в Москве. Он отреагировал
"Просто аплодировал". После скандала с Паш в сети показали фото участника Kalush Orchestra на Красной площади в Москве. Он отреагировал
Семья убитой на съемках "Ржавчины" оператора Хатчинс подала иск против Болдуина
Семья убитой на съемках "Ржавчины" оператора Хатчинс подала иск против Болдуина
  Эллерт: Бременность Мишиной прекратила бы мои фырканья
  Эллерт: Бременность Мишиной прекратила бы мои фырканья
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS