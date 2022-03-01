Пятый день обороны Украины от российских оккупантов. Фоторепортаж
Воронка от снаряда в одном из киевских микрорайонов. Фото: EPA
Последствия обстрела Харькова российскими оккупационными войсками. По данным местных властей, в результате погибли как минимум девять человек, в том числе трое детей. Фото: EPA
Киевский метрополитен сейчас работает в режиме укрытия. Фото: EPA
Разрушенный мост в Ирпене, Киевская область. Фото: EPA
Члены Сил территориальной обороны ВСУ, Киев. Фото: EPA
Бойцы Сил территориальной обороны ВСУ, Киев. Фото: EPA
Колонна российской техники у Иванкова, Киевская область. Фото: EPA
Тело российского оккупанта после боя в Киеве. Фото: EPA
Российские оккупационные войска пятые сутки пытаются захватить Киев, Харьков и другие украинские города, обстреливая их из артиллерии и с помощью авиации. Сегодня под массированный обстрел из реактивной артиллерии попали жилые районы Харькова. Мощные взрывы фиксировались в Киеве, Броварах, Белой Церкви и Василькове. Агентство EPA
опубликовало фотографии событий 28 февраля.