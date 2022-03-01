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Пятый день обороны Украины от российских оккупантов. Фоторепортаж

Вчера 23.30
Российские оккупационные войска пятые сутки пытаются захватить Киев, Харьков и другие украинские города, обстреливая их из артиллерии и с помощью авиации. Сегодня под массированный обстрел из реактивной артиллерии попали жилые районы Харькова. Мощные взрывы фиксировались в Киеве, Броварах, Белой Церкви и Василькове. Агентство EPA опубликовало фотографии событий 28 февраля.
Теги: Россия, Киев, Украина, Харьков, авиация, Бровары, артиллерия, вторжение, российская агрессия, Васильков, война России против Украины, взрывы
 

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