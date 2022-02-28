Парламент Латвии разрешил гражданам страны воевать за Украину. МИД Великобритании тоже не против, если британцы захотят поддержать ВСУ

Парламент Латвии принял изменения в законодательство, согласно которым граждане Латвии смогут служить в войсках Украины, а военнослужащие Украины – натурализоваться в Латвии Фото: president.gov.ua (иллюстративное)

Об этом сообщает Delfi.

Изменения в закон подержали единогласно, также Сейм принял законопроект, который предусматривает, что служба в Вооруженных силах Украины не будет ограничением для получения гражданства Латвии в порядке натурализации.

Два законопроекта приняли в срочном порядке – в двух чтениях за 20 минут. Изменения в законодательство вступают с 1 марта.

Норма касается профессиональных военных и военнослужащих национальной гвардии Латвии, им, чтобы воевать за Украину, нужно будет прекратить свое членство в вооруженных силах или нацгвардии страны, сообщили в минобороны страны, пишет Delfi.

Великобритания тоже не против, чтобы граждане Соединенного Королевства, если имеют такое желание, воевали на стороне Украины в качестве добровольцев. Об этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала в интервью ВВС 27 февраля. Она подчеркнула, что отправлять своих военных в Украину Великобритания не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины.

"Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – сказал Зеленский.