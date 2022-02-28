МОК отозвал олимпийские ордена, врученные Путину и Козаку

"Исполком МОК, исходя из исключительных обстоятельств и принимая во внимание крайне серьезные нарушения олимпийского перемирия и другие нарушения олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял специальное решение об изъятии олимпийского ордена у всех лиц, занимающих в настоящее время важную должность в правительстве РФ или иную связанную с государственной властью высокопоставленную должность", – говорится в сообщении.

В том числе, отметили в МОК, речь идет о наградах, врученных Путину в 2001 году, Чернышенко и Козаку – в 2014 году.

Кроме того комитет подтвердил свою полную солидарность с Украинским олимпийским сообществом и учредил фонд солидарности, чтобы поддерживать украинских спортсменов и их семьи, как уже делают отдельные национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации.

Олимпийский орден вручается с 1974 года за особые заслуги перед олимпийским движением. У награды есть две степени – серебряная и золотая. Путин стал кавалером золотого олимпийского ордена в 2001 году. Чернышенко и Козак получили золотые ордена в 2014 году за организацию зимних Олимпийских игр в Сочи.

МОК осудил нарушение Россией олимпийского перемирия 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения. 28 февраля комитет рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

ФИФА и УЕФА также решили исключить все российские футбольные клубы из всех турниров.