МОК отозвал олимпийские ордена, врученные Путину и Козаку

"Исполком МОК, исходя из исключительных обстоятельств и принимая во внимание крайне серьезные нарушения олимпийского перемирия и другие нарушения олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял специальное решение об изъятии олимпийского ордена у всех лиц, занимающих в настоящее время важную должность в правительстве РФ или иную связанную с государственной властью высокопоставленную должность", – говорится в сообщении.
В том числе, отметили в МОК, речь идет о наградах, врученных Путину в 2001 году, Чернышенко и Козаку – в 2014 году.
Кроме того комитет подтвердил свою полную солидарность с Украинским олимпийским сообществом и учредил фонд солидарности, чтобы поддерживать украинских спортсменов и их семьи, как уже делают отдельные национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации.
Олимпийский орден вручается с 1974 года за особые заслуги перед олимпийским движением. У награды есть две степени – серебряная и золотая. Путин стал кавалером золотого олимпийского ордена в 2001 году. Чернышенко и Козак получили золотые ордена в 2014 году за организацию зимних Олимпийских игр в Сочи.
МОК осудил нарушение Россией олимпийского перемирия 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения. 28 февраля комитет рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
ФИФА и УЕФА также решили исключить все российские футбольные клубы из всех турниров.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (в том числе 16 детей), ранения получили 2040 граждан (в том числе 45 детей).
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.