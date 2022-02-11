"Вопрос закрыт". МОК не намерен наказывать украинского спортсмена за антивоенный протест на Олимпиаде

После окончания выступления на олимпийских соревнованиях Гераскевич, проходя мимо камеры, продемонстрировал надпись на плакате "Нет войне в Украине". "Никакой нормальный человек не хочет войны, и я тоже нормальный человек и не хочу войны", – объяснил позже спортсмен.

Журналисту Forbes рассказали в Международном олимпийском комитете, что общались с Гераскевичем и расценивают его действия как "общий призыв к миру".

В МОК подчеркнули, что данный "вопрос закрыт".