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"Они абсолютно не раскаялись". Первый президент ВАДА Паунд призвал Россию не участвовать в Олимпиадах

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Паунд считает недостаточным наказанием запрет спортсменам из РФ выступать на соревнованиях под российским флагом
Паунд считает недостаточным наказанием запрет спортсменам из РФ выступать на соревнованиях под российским флагом
Фото: EPA

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд, который возглавлял расследование по применению допинга российскими легкоатлетами, призвал РФ пропустить несколько Олимпийских игр, чтобы взять под контроль ситуацию с допингом. Об этом 12 февраля сообщает Reuters.

"В определенный момент, если вы абсолютно неисправимы, вы оказываетесь в положении, когда может быть введен тайм-аут для страны. Мы могли бы сказать: мы можем вам помочь, у вас проблема, мы можем сосредоточиться на этом. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмете ситуацию с допингом под контроль", – заявил он.

Паунд считает, что меры, принятые Спортивным арбитражным судом в 2020 году, запрещающие спортсменам из РФ выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом, были слишком мягкими.

"Русские не помогают себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, они обжалуют каждое решение", – рассказал Паунд.

Член МОК отметил, что попытки работать с Россией в этом направлении не сработали и может потребоваться другой подход к проблеме.

"Это своего рода умиротворение, но оно похоже на кормление аллигаторов в надежде, что вы будете последним, кого они съедят", – заключил Паунд.

Контекст:

Российская сборная выступает на зимней Олимпиаде в Пекине без национального флага, гимна и названия страны из-за санкций, наложенных на РФ МОК после допингового скандала.

"Санкции истекают через полгода после Олимпийских игр в Пекине, но если МОК посчитает, что в нашей стране [России] не борются с допингом должным образом, то их могут и продлить", – уточнило mkSport.

7 февраля российские фигуристы выиграли командные соревнования. Церемония награждения должна была пройти в тот же день, но ее перенесли на 8 февраля, а затем – на неопределенный срок.

Журналисты, ссылаясь на источники, писали, что проблема связана с тестом на допинг для одного из спортсменов. 9 февраля стало известно, что речь идет о Валиевой, которую называют "российской сенсацией". Как сообщала пресс-служба Олимпиады, девушка стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

В допинг-пробе члена команды Олимпийского комитета России по фигурному катанию Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат – триметазидин. В отчете Международного агентства по допинг-тестированию (ITA), опубликованном 11 февраля, сказано, что допинг-пробу у Валиевой взяли 25 декабря 2021 года. Лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), сообщила 8 февраля, в день открытия Олимпиады в Пекине, о найденном в тесте триметазидине – препарате, принадлежащем к классу S4.4 "Запрещенного списка ВАДА 2021".

Теги: Россия, спорт, МОК, Олимпиада, легкая атлетика, допинг, спортсмены, Всемирное антидопинговое агентство, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет
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