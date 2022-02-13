"Они абсолютно не раскаялись". Первый президент ВАДА Паунд призвал Россию не участвовать в Олимпиадах

"В определенный момент, если вы абсолютно неисправимы, вы оказываетесь в положении, когда может быть введен тайм-аут для страны. Мы могли бы сказать: мы можем вам помочь, у вас проблема, мы можем сосредоточиться на этом. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмете ситуацию с допингом под контроль", – заявил он.

Паунд считает, что меры, принятые Спортивным арбитражным судом в 2020 году, запрещающие спортсменам из РФ выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом, были слишком мягкими.

"Русские не помогают себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, они обжалуют каждое решение", – рассказал Паунд.

Член МОК отметил, что попытки работать с Россией в этом направлении не сработали и может потребоваться другой подход к проблеме.

"Это своего рода умиротворение, но оно похоже на кормление аллигаторов в надежде, что вы будете последним, кого они съедят", – заключил Паунд.