Международная организация легкой атлетики продлила дисквалификацию российской федерации легкой атлетики за допинг

В IAAF отметили, что такое решение ассоциации одобрил Всемирный легкоатлетический конгресс, заслушав презентацию и.о. главы ВФЛА Ирины Приваловой и председателя рабочей группы по России Руне Андерсона.

На сайте российской федерации легкой атлетики приведены выдержки из выступления Приваловой.

"Мы идем по сложному пути, и еще многое предстоит сделать. Но главное, что уже достигнуто, и это факт – возврата к прошлому не может быть никогда. Чистый спорт и чистые спортсмены – это единственный путь развития спорта во всем мире, и в частности в российской легкой атлетике", – сказала она, в частности.

Как сообщает "Немецкая волна", Андерсон рассказал, что "российская сторона до сих пор не выполнила все необходимые критерии", но указал на достижение "устойчивого прогресса".

ВФЛА уже заплатила штраф в размере $5 млн и $1,3 млн "прочих расходов".