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Международная организация легкой атлетики продлила дисквалификацию российской федерации легкой атлетики за допинг

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Международная федерация продлила дисквалификацию после докладов
Международная федерация продлила дисквалификацию после докладов
Фото: ЕРА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), введенную в 2015 году за нарушение антидопинговых правил. Об этом 17 ноября проинформировал сайт ассоциации.

В IAAF отметили, что такое решение ассоциации одобрил Всемирный легкоатлетический конгресс, заслушав презентацию и.о. главы ВФЛА Ирины Приваловой и председателя рабочей группы по России Руне Андерсона.

На сайте российской федерации легкой атлетики приведены выдержки из выступления Приваловой.

"Мы идем по сложному пути, и еще многое предстоит сделать. Но главное, что уже достигнуто, и это факт – возврата к прошлому не может быть никогда. Чистый спорт и чистые спортсмены – это единственный путь развития спорта во всем мире, и в частности в российской легкой атлетике", – сказала она, в частности.

Как сообщает "Немецкая волна", Андерсон рассказал, что "российская сторона до сих пор не выполнила все необходимые критерии", но указал на достижение "устойчивого прогресса".

ВФЛА уже заплатила штраф в размере $5 млн и $1,3 млн "прочих расходов".

Контекст:

Скандал вокруг легкоатлетической ассоциации России и Российского антидопингового агентства разгорелся в ноябре 2015 года, когда независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) опубликовала доклад, в котором РФ обвинялась в государственной поддержке допинга. Из-за этого российская сборная по легкой атлетике была отстранена от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро и в других международных соревнованиях.

Министерство спорта РФ лишило ВФЛА государственной регистрации. Это связано с тем, что ВФЛА "неудовлетворительно" объяснила историю с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко, анализы которого на допинг были, предположительно, сфальсифицированы.

В марте 2020 года ВФЛА была оштрафована на $10 млн за нарушение антидопинговых правил. $5 млн должны были быть выплачены до 1 июля 2020 года. Еще $5 млн были заморожены на два года и будут немедленно выплачены, если Всероссийская федерация легкой атлетики в течение этого времени еще раз нарушит антидопинговые правила.

Теги: Россия, спорт, штраф, допинг, IAAF, спортсмены, легкоатлеты, дисквалификация, доклад
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