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"Какие-то витамины". В Казахстане рассказали, как забивший украинцам футболист объяснил появление допинга

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Валиуллин (на фото в белой форме под №17) забивал украинцам
Валиуллин (на фото в белой форме под №17) забивал украинцам
Фото: FC «Tobol» / Facebook (архив)

Положительную допинг-пробу выявили у футболиста сборной Казахстана Руслана Валиуллина после сдачи анализа после поединка на клубном европейском турнире. Об этом 9 сентября проинформировал клуб "Тобол" из казахстанского Костаная, за который выступает Валиуллин.

"Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча третьего раунда Лиги конференций "Жилина" – "Тобол". Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2 сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана", – говорится в сообщении.

В "Тоболе" уведомили о внутренней проверке "с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста".

Валиуллин 1 сентября забил два мяча в ворота сборной Украины (матч завершился со счетом 2:2) в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, а матч, после которого был сдан положительный тест на допинг, проходил 12 августа в Словакии.

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин рассказал 9 сентября российскому агентству "РИА Новости", что Валлиулин говорил ему о "каких-то витаминах", которые он употребил, не зная, что они входят в перечень запрещенных препаратов.

Глава КФФ подчеркнул, что документ о выявленном допинге пришел в сборную уже после игры с украинцами и "сборная к этому никакого отношения не имеет". Айтхожин заявил, что это "клубная история".

И.о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков после товарищеского матча прокомментировал журналистам историю с допинг-пробой Валиуллина, его слова приводит Украинская ассоциация футбола.

"Отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье", – сказал украинский тренер.

Контекст:

Сборная Украины сыграла вничью с командой Казахстана (2:2) 1 сентября. Валиуллин забил Украине на 74-й и на 6-й компенсированной минуте поединка в Нур-Султане.

Также в рамках отбора на чемпионат мира 4 сентября на выезде сборная Казахстана уступила Финляндии (0:1), а 7 сентября на выезде сыграла вничью (2:2) с командой Боснии и Герцеговины. В этих поединках Валиуллина не было и в запасе.

Теги: футбол, Казахстан, сборная Украины, чемпионат мира, допинг, футболист, тренер, Лига конференций, Александр Петраков, турнир, Руслан Валиуллин
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