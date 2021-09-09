"Какие-то витамины". В Казахстане рассказали, как забивший украинцам футболист объяснил появление допинга

"Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча третьего раунда Лиги конференций "Жилина" – "Тобол". Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2 сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана", – говорится в сообщении.

В "Тоболе" уведомили о внутренней проверке "с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста".

Валиуллин 1 сентября забил два мяча в ворота сборной Украины (матч завершился со счетом 2:2) в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, а матч, после которого был сдан положительный тест на допинг, проходил 12 августа в Словакии.

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин рассказал 9 сентября российскому агентству "РИА Новости", что Валлиулин говорил ему о "каких-то витаминах", которые он употребил, не зная, что они входят в перечень запрещенных препаратов.

Глава КФФ подчеркнул, что документ о выявленном допинге пришел в сборную уже после игры с украинцами и "сборная к этому никакого отношения не имеет". Айтхожин заявил, что это "клубная история".

И.о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков после товарищеского матча прокомментировал журналистам историю с допинг-пробой Валиуллина, его слова приводит Украинская ассоциация футбола.

"Отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье", – сказал украинский тренер.