Свитолина будет бойкотировать матчи с российскими и белорусскими теннисистками

Она сообщила, что украинские теннисисты требуют, чтобы представители РФ и Беларуси, чьи страны начали полномасштабное вторжение в Украину, выступали на соревнованиях как нейтральные атлеты.
"Нынешняя ситуация требует четкой позиции наших организаций: ATP, WTA и ITF. В связи с этим мы, украинские игроки, обратились с запросом к ATP, WTA и ITF следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета воспринимать российских и белорусских спортсменов как нейтральных, не показывая ни их национальные символы, ни цвета, ни флаги или гимны", – подчеркнула Свитолина.
В связи с этим первая ракетка Украины отказалась играть завтра на турнире в мексиканском Монтеррее против россиянки Анастасии Потаповой и "любой другой матч против российских или белорусских игроков, пока наши организации не примут это необходимое решение".
"Я не обвиняю никого из российских игроков. Они не несут ответственность за вторжение в мою Родину. Более того, я хотела выразить уважение всем игрокам, особенно россиянам и белорусам, которые храбро заявляют о своей позиции против войны. Их поддержка сейчас необходима", – отметила украинка.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (в том числе 16 детей), ранения получили 2040 граждан (в том числе 45 детей).
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на вечер 28 февраля потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составили более 5,3 тыс. человек – в это число входят как убитые, так и раненые оккупанты.
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.