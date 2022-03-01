Свитолина будет бойкотировать матчи с российскими и белорусскими теннисистками

Она сообщила, что украинские теннисисты требуют, чтобы представители РФ и Беларуси, чьи страны начали полномасштабное вторжение в Украину, выступали на соревнованиях как нейтральные атлеты.

"Нынешняя ситуация требует четкой позиции наших организаций: ATP, WTA и ITF. В связи с этим мы, украинские игроки, обратились с запросом к ATP, WTA и ITF следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета воспринимать российских и белорусских спортсменов как нейтральных, не показывая ни их национальные символы, ни цвета, ни флаги или гимны", – подчеркнула Свитолина.

В связи с этим первая ракетка Украины отказалась играть завтра на турнире в мексиканском Монтеррее против россиянки Анастасии Потаповой и "любой другой матч против российских или белорусских игроков, пока наши организации не примут это необходимое решение".

"Я не обвиняю никого из российских игроков. Они не несут ответственность за вторжение в мою Родину. Более того, я хотела выразить уважение всем игрокам, особенно россиянам и белорусам, которые храбро заявляют о своей позиции против войны. Их поддержка сейчас необходима", – отметила украинка.