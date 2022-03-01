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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Зло, вооруженное ракетами, нужно уничтожить экономически". Зеленский записал обращение по итогам пятого дня войны. Видео

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Зеленский: Я считаю, что нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов
Зеленский: Я считаю, что нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам по итогам пятого дня полномасштабного вторжения России. Видео обнародовал Офис президента в Facebook.

Президент сказал, что сегодняшние обстрелы Харькова – военное преступление, за которое высшее российское руководство будет судить международный трибунал. 

"Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, нужно остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать. Я считаю, что нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов. За пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов. Было выпущено 113 крылатых ракет. Вот такова она – "братская дружба". И мир знает, что нужно делать", – сказал он. 

По словам президента, он говорил об этом сегодня с партнерами. 

"Государство, совершающее военные преступления против гражданских людей, не может быть членом Совбеза ООН. Такому государству нужно закрыть вход во все порты, в каналы, аэропорты мира. Такое государство не должно получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов", – добавил Зеленский. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/902417957122147/

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, видео, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, обращение
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