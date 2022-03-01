"Зло, вооруженное ракетами, нужно уничтожить экономически". Зеленский записал обращение по итогам пятого дня войны. Видео

Зеленский: Я считаю, что нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов Фото: president.gov.ua

Президент сказал, что сегодняшние обстрелы Харькова – военное преступление, за которое высшее российское руководство будет судить международный трибунал.

"Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, нужно остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать. Я считаю, что нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов. За пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов. Было выпущено 113 крылатых ракет. Вот такова она – "братская дружба". И мир знает, что нужно делать", – сказал он.

По словам президента, он говорил об этом сегодня с партнерами.

"Государство, совершающее военные преступления против гражданских людей, не может быть членом Совбеза ООН. Такому государству нужно закрыть вход во все порты, в каналы, аэропорты мира. Такое государство не должно получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов", – добавил Зеленский.