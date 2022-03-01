"Покажите это путинскому х...йлу". Украинский репортер Чернов снял видео, как врачи пытались спасти ребенка после российского обстрела

По словам журналиста, ребенка привезли в больницу на "скорой" вместе с раненым отцом, с ними была мать девочки, она плакала.
"Девочку завезли [на каталке] внутрь, вокруг нее столпились врачи и медсестры. Один сделал ей укол. Другой пытался оживить ее дефибриллятором. Медсестра плакала. Врач, накачивая кислород, посмотрел прямо в камеру. "Покажите это Путину", – сердито сказал он. "Глаза этого ребенка и плачущие врачи", – описал происходившее Чернов.
На видео слышно, что врач говорит: "Покажите этому путинскому х...йлу глаза вот этого ребенка и плачущих врачей. П...дор гнойный, чтоб он сдох, сучара".
Девочка умерла. Врач закрыл ей глаза.
Журналист опубликовал фото и видео работы врачей (осторожно, тяжелый контент).
После обстрелов Мариуполя из тяжелой артиллерии в больницах по состоянию на утро 27 февраля находилось 47 гражданских, в том числе 17 – в тяжелом состоянии, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (в том числе 16 детей), ранения получили 2040 граждан (в том числе 45 детей).
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил 28 февраля, что у России "нет подтвержденных данных о потерях среди гражданских" в ходе боевых действий, сообщило "Интерфакс-Украина".
"Естественно, когда идет война, может произойти все, что угодно. Но для того, чтобы считать эти сведения достоверными, необходимо больше подтверждений", – заявил постпред РФ.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.