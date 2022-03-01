"Покажите это путинскому х...йлу". Украинский репортер Чернов снял видео, как врачи пытались спасти ребенка после российского обстрела

По словам журналиста, ребенка привезли в больницу на "скорой" вместе с раненым отцом, с ними была мать девочки, она плакала.

"Девочку завезли [на каталке] внутрь, вокруг нее столпились врачи и медсестры. Один сделал ей укол. Другой пытался оживить ее дефибриллятором. Медсестра плакала. Врач, накачивая кислород, посмотрел прямо в камеру. "Покажите это Путину", – сердито сказал он. "Глаза этого ребенка и плачущие врачи", – описал происходившее Чернов.

На видео слышно, что врач говорит: "Покажите этому путинскому х...йлу глаза вот этого ребенка и плачущих врачей. П...дор гнойный, чтоб он сдох, сучара".

Девочка умерла. Врач закрыл ей глаза.

Журналист опубликовал фото и видео работы врачей (осторожно, тяжелый контент).

После обстрелов Мариуполя из тяжелой артиллерии в больницах по состоянию на утро 27 февраля находилось 47 гражданских, в том числе 17 – в тяжелом состоянии, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (в том числе 16 детей), ранения получили 2040 граждан (в том числе 45 детей).

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил 28 февраля, что у России "нет подтвержденных данных о потерях среди гражданских" в ходе боевых действий, сообщило "Интерфакс-Украина".

"Естественно, когда идет война, может произойти все, что угодно. Но для того, чтобы считать эти сведения достоверными, необходимо больше подтверждений", – заявил постпред РФ.