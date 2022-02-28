Города в Киевской области подверглись авианалетам и ракетным ударам, в ОГА советуют готовиться к "жаркой ночи"

По предварительным данным, в результате атаки на Бровары погиб один человек, еще пять пострадали.

"Васильков – ракетный удар. Данные о пострадавших уточняются. Белая Церковь – попадание ракет, улица Коновальца. Разрушено общежитие. Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательная операция уже идет, работает ГСЧС. Уже спасли двух жителей", – сообщили в ОГА.

Пресс-служба администрации призвала жителей области "держаться" и оставаться в укрытиях, так как ночь "будет жаркой".

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Василькове в результате атаки загорелось общежитие, пожар уже потушен. По информации спасателей, пострадавших нет.