В Киеве и Чернигове активно уничтожают разведчиков РФ – Гештаб ВСУ

На Северщине продолжаются оборонительные бои для недопущения продвижения противника в столицу с северо-восточного направления.

В пригороде Чернигова отмечено появление отдельных ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими военными.

На других направлениях танковые и механизированные части ВС Украины при поддержке авиации и артиллерии продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами.

На Слобожанщине механизированные бригады и батальонная тактическая группа Десантно-штурмовых войск из состава оперативной группировки уничтожают живую силу и военную технику российских оккупантов, что пытается вклиниться, и восстановили положения по первому рубежу обороны.

Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не допуская приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы. Активно обнаруживаются и уничтожаются российские ДРГ, которые переодевается в военную форму Вооруженных сил, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск.

"Устойчивая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями", – отметили в Генштабе.

Кроме того, за последние сутки ВВС Украины уничтожили пять самолетов российского агрессора.