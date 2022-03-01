Изменили свое мнение после начала войны России против Украины. Финские депутаты обсудят вступление страны в НАТО

Премьер-министр Санна Марин: Фины оценивают, какую линию Россия уже пересекла, а какую не пересечет Фото: ЕРА

По словам премьер-министра страны Санны Марин, на встрече будет рассматриваться возможное членство Финляндии в НАТО.

"Настроение у Хельсинки напряженное. Российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО", – пишет издание.

Сообщается, что у Финляндии самая длинная граница Европы с Россией – это более 1300 км. Страна является близким союзником НАТО, но до сих пор у ее граждан не было желания присоединиться к Альянсу.

Марин заявила, что после начала войны России против Украины многие финны изменили свое мнение относительно членства в НАТО.

"Фины оценивают, какую линию Россия уже пересекла, а какую не пересечет. И если Россия пересечет какую-нибудь линию, то столкнемся ли мы с ней в одиночку или вместе с другими", – добавила премьер-министр.

В 2017 году только 19% финнов поддерживали членство страны в НАТО. Сейчас эта цифра составляет 53%, пишет Politico.

Кроме того, гражданская инициатива по проведению референдума по вступлению Финляндии в Альянс собрала необходимые 50 тыс. подписей менее чем через неделю, что обязывает парламент обсуждать ее.

Премьер-министр Санна Марин также сообщила, что Финляндия предоставит Украине летальное оружие.

"Финляндия твердо поддерживает украинскую независимость и суверенитет. Мы предоставим Украине оружие, и помощь будет доставлена быстро", – сказала Марин.

25 февраля НАТО впервые развернул в качестве оборонительной меры свои силы реагирования, состоящие из сухопутных, воздушных, морских и специальных сил союзников, которые могут быстро развертываться для поддержки Альянса. Так НАТО отреагировал на продолжающееся вторжение России в Украину.