Изменили свое мнение после начала войны России против Украины. Финские депутаты обсудят вступление страны в НАТО

По словам премьер-министра страны Санны Марин, на встрече будет рассматриваться возможное членство Финляндии в НАТО.
"Настроение у Хельсинки напряженное. Российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО", – пишет издание.
Сообщается, что у Финляндии самая длинная граница Европы с Россией – это более 1300 км. Страна является близким союзником НАТО, но до сих пор у ее граждан не было желания присоединиться к Альянсу.
Марин заявила, что после начала войны России против Украины многие финны изменили свое мнение относительно членства в НАТО.
"Фины оценивают, какую линию Россия уже пересекла, а какую не пересечет. И если Россия пересечет какую-нибудь линию, то столкнемся ли мы с ней в одиночку или вместе с другими", – добавила премьер-министр.
В 2017 году только 19% финнов поддерживали членство страны в НАТО. Сейчас эта цифра составляет 53%, пишет Politico.
Кроме того, гражданская инициатива по проведению референдума по вступлению Финляндии в Альянс собрала необходимые 50 тыс. подписей менее чем через неделю, что обязывает парламент обсуждать ее.
Премьер-министр Санна Марин также сообщила, что Финляндия предоставит Украине летальное оружие.
"Финляндия твердо поддерживает украинскую независимость и суверенитет. Мы предоставим Украине оружие, и помощь будет доставлена быстро", – сказала Марин.
25 февраля НАТО впервые развернул в качестве оборонительной меры свои силы реагирования, состоящие из сухопутных, воздушных, морских и специальных сил союзников, которые могут быстро развертываться для поддержки Альянса. Так НАТО отреагировал на продолжающееся вторжение России в Украину.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.