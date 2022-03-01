В США обеспокоены психической устойчивостью Путина – СМИ

Путин на прошлой неделе дал приказ своим вооруженным силам вторгнуться в Украину и перевести ядерное оружие в особый режим боевого дежурства Фото: EPA

Высокопоставленные американские законодатели, знакомые с данными разведки, и бывшие высокопоставленные американские чиновники, имеющие большой опыт работы в России, "начали открыто ставить под сомнение психическую устойчивость российского лидера", отметил телеканал.

Ссылаясь на данные разведки, один из чиновников сообщил, что Путин полностью изолирован, отчасти из-за боязни заразиться коронавирусом, "сейчас он в основном один, полностью отрезан от большинства своих советников, изолирован географически, единственные люди, разговаривающие с ним, – лизоблюды, которые только подпитывают его обиду".

В американской разведке считают, что Путин сейчас даже не прислушивается к близким к нему олигархам, которые ранее имели ключевое влияние на принятие им решений.

Сенатор-республиканец от штата Флорида, председатель комитета по разведке Сената США Марко Рубио написал в Twitter 26 февраля, что "для многих совершенно очевидно, что с Путиным что-то не так".

"Он всегда был убийцей, но теперь его проблема иная и более значительная. Было бы ошибкой предполагать, что этот Путин отреагирует так же, как пять лет назад", – отметил он.

CNN отметил, что западные страны "настороженно" наблюдают за Путиным после того, как многие страны ввели против РФ жесткие санкции за агрессию в отношении Украины, которые обвалили рубль и привели к закрытию российского фондового рынка. Они опасаются, что эти санкции в сочетании с отсутствием прогресса в Киеве "могут вызвать еще большую ярость непредсказуемого российского лидера", сообщил телеканал.