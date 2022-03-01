Украинские операторы отключили связь оккупантам, они стали чаще забирать телефоны у местных жителей – Госспецсвязи

"Связь – один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий. Потеряв возможность звонить по своим номерам, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у граждан", – отметили в ведомстве.

В Госспецсвязи посоветовали украинцам, у которых оккупанты отобрали телефон, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать номер.

"Мы понимаем, что сделать это, когда забрали телефон, – непростая задача. Однако это очень важно – найдите соседей, у которых есть телефон, воспользуйтесь стационарным аппаратом – от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев", – подчеркнули в ведомстве.

28 февраля Запорожская облгосадминистрация сообщила в Telegram, что в Бердянске российский военнослужащий застрелил мужчину за то, что тот не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой.

В сообщении не уточняется, когда это произошло.

"Вот таким образом выполняется так называемая военная операция, целью которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида". Доказательствами мародерств и их грабительских действий являются видео с камер магазинов, заправок, камер местных жителей", – заявил представитель совета обороны Запорожской области Иван Арефьев.