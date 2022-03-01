Российский снаряд попал в роддом в Киевской области

"В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы. Главное – не надо сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном месте... Победа неизбежна. Смерть врагам", – написал он.

На странице клиники отмечается, что информация о сборе денег в связи с попаданием снаряда – фейк, клиника не собирает средства.

Согласно информации на сайте, частная клиника Adonis основана более 20 лет тому назад. В ее сеть входят 12 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток.