С начала войны Россия выпустила по городам и селам Украины 113 ракет "Искандер" и "Калибр"

"С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины. Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права и требует расследования Международного уголовного суда в Гааге", – написал он.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. С тех пор обстрелы не прекращаются. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

На вечер 28 февраля общие потери российских оккупантов – 5,3 тыс. человек убитыми и ранеными, сотни российских солдат и офицеров оказались в плену. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (16 детей), ранения получили 2040 граждан (45 детей).

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.