Украина будет предоставлять "пакет малыша" за детей, рожденных на оккупированных территориях – Шмыгаль

По его словам, родители новорожденных, которые не получили "пакет малыша" в роддоме или в органах социальной защиты, смогут получить денежную компенсацию через приложение "Дія".

"Сегодня правительство утвердит документы, которые также позволят упростить порядок получения "пакета малыша" или соответствующей денежной компенсации. В частности, согласно новому поряду, отменяется необходимость предоставления справки из учреждения здравоохранения о неполучении "пакета малыша", – объяснил премьер.

Шмыгаль заявил, что, "кроме того, получение "пакета малыша" станет возможным в случае рождения ребенка на временно оккупированных территориях, что очень важно".