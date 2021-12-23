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Украина будет предоставлять "пакет малыша" за детей, рожденных на оккупированных территориях – Шмыгаль

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Получение помощи за новорожденных решили упростить
Получение помощи за новорожденных решили упростить
Фото: Пакунок маляти Україна - Baby Box Ukraine / Facebook

Правительство Украины упрощает предоставление так называемого пакета малыша. Об этом 23 декабря на заседании Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, родители новорожденных, которые не получили "пакет малыша" в роддоме или в органах социальной защиты, смогут получить денежную компенсацию через приложение "Дія".

"Сегодня правительство утвердит документы, которые также позволят упростить порядок получения "пакета малыша" или соответствующей денежной компенсации. В частности, согласно новому поряду, отменяется необходимость предоставления справки из учреждения здравоохранения о неполучении "пакета малыша", – объяснил премьер.

Шмыгаль заявил, что, "кроме того, получение "пакета малыша" станет возможным в случае рождения ребенка на временно оккупированных территориях, что очень важно".

Контекст:

Беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали выдавать в сентябре 2018 года. В них входили подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными.

В июле 2020 года правительство отменило беби-боксы и приняло решение выплачивать родителям новорожденных по 5 тыс. грн вместо "пакета малыша".

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительство Украины сохранить беби-боксы. В фонде рассказали, что два года собирали отзывы родителей о программе. "Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали "пакет" денежной выплате, то теперь восемь из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде", – отметили в фонде.

В сентябре 2020 года Рада приняла закон, которым вернула беби-боксы, президент Украины Владимир Зеленский подписал его 21 октября.

В Министерстве социальной политики сообщили изданию "ГОРДОН", что с сентября 2018 года по август 2020-го "пакет малыша" получили более 500 тыс. детей, или 94% от общего количества новорожденных.

Зеленский 12 апреля 2021 года подписал закон об изменениях в законе "О государственной помощи семьям с детьми" относительно получения беби-боксов при рождении ребенка. В Офисе президента заявили, что изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.

Теги: роддом, выплаты, ребенок, премьер-министр, Денис Шмыгаль, беби-бокс, пакет малыша
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