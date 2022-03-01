Ракетный удар по Харькову. Пострадали шесть человек, среди них ребенок

"В результате обстрела здания Харьковской ОГА пострадали шесть человек, из них один ребенок. Число погибших уточняется. Возгорание на кровле оперного театра ликвидировано. От ГСЧС привлечено более 40 человек и семь единиц техники", – говорится в сообщении.

Также в ГСЧС поделились снимками с площади Свободы после атаки оккупантов.