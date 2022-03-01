Российские оккупанты ударили ракетами по центру Харькова

По предварительной информации есть попадание в здание Харьковской ОГА Скриншот: ДСНС України / Facebook

По предварительной информации есть попадание в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива (преимущественно 4–5-этажных жилых домов). Подразделения ГСЧС не могут приступить к спасательным работам в связи с обстрелами.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Telegram последствия ракетного удара по площади.

Также он показал, как выглядит сейчас Харьковская облгосадминистрация изнутри.

С начала вторжения оккупанты активно обстреливают Харьков. Город находится под контролем Украины, но в нем работает много диверсионных групп. Днем 28 февраля сообщалось об обстреле города из "Градов". В результате вчерашних обстрелов был повреждены 87 жилых домов, уничтожена одна школа. Председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов предварительно заявлял об 11 жертвах обстрела только 28 февраля.