В Харькове в результате обстрелов повреждена подстанция "Облэнерго"

Из-за повреждения подстанции в части домов Слободского, Немышлянского и Индустриального района временно прекращено электро- и водоснабжение.

"Сейчас начали взрывать наши подстанции. Часть районов осталась без электроэнергии, соответственно возникают проблемы с водоснабжением и теплом", – сообщил городской голова, подчеркнув, что коммунальные службы делают все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты.

Терехов также рассказал, что до начала комендантского часа мы развозим воду, продукты, а жители города сплочены как никогда.

"В городе нет безразличных людей. Мы – единственный кулак, который намерен победить", – подчеркнул он.

С начала вторжения оккупанты активно обстреливают Харьков. Город находится под контролем Украины, в нем работает много диверсионных групп. Днем 28 февраля сообщалось об обстреле города из "Градов". В результате вчерашних обстрелов был повреждены 87 жилых домов, уничтожена одна школа. Председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов предварительно заявлял об 11 жертвах обстрела только 28 февраля.