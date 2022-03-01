В Харькове в результате обстрелов повреждена подстанция "Облэнерго"

Из-за повреждения подстанции в части домов Слободского, Немышлянского и Индустриального района временно прекращено электро- и водоснабжение.
"Сейчас начали взрывать наши подстанции. Часть районов осталась без электроэнергии, соответственно возникают проблемы с водоснабжением и теплом", – сообщил городской голова, подчеркнув, что коммунальные службы делают все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты.
Терехов также рассказал, что до начала комендантского часа мы развозим воду, продукты, а жители города сплочены как никогда.
"В городе нет безразличных людей. Мы – единственный кулак, который намерен победить", – подчеркнул он.
С начала вторжения оккупанты активно обстреливают Харьков. Город находится под контролем Украины, в нем работает много диверсионных групп. Днем 28 февраля сообщалось об обстреле города из "Градов". В результате вчерашних обстрелов был повреждены 87 жилых домов, уничтожена одна школа. Председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов предварительно заявлял об 11 жертвах обстрела только 28 февраля.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.