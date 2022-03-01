Россия может остаться без лизинговых самолетов, это половина гражданской авиации – Министерство инфраструктуры Украины

Около 55% от российского гражданского авиационного флота находится в лизинге у международных компаний Фото: depositphotos.com

"Большинство авиакомпаний мира, в том числе и российских, пользуются услугами крупных страховых компаний. Значительная часть самолетов не является собственностью авиаперевозчиков, а взята в лизинг", – пояснили в министерстве.

В частности, по данным агентства Cirium, около 55% от российского гражданского авиационного флота находится в лизинге у международных компаний. Из всех 980 пассажирских лайнеров, которые используют российские авиаперевозчики, – 515 самолетов находятся в лизинге иностранных владельцев.

При этом большая часть парка европейских самолетов зарегистрирована в Ирландии, там работают 18 из 20 крупнейших лизинговых компаний мира. Поэтому ирландские санкции могли бы нанести мощный удар по российской авиа-отрасли, убеждены в МИУ.

"В случае введения соответствующих ограничений и санкций речь идет о потере страной-оккупантом около половины гражданских самолетов", – говорят в Министерстве инфраструктуры.

Ведомство ожидает положительных новостей от переговоров и напоминает, что оккупанты могут летать разве что из Москвы на Камчатку.

Государства Европы начали закрывать для свое небо для полетов российских авиакомпаний после того, как президент РФ Владимир Путин объявил полномасштабное вторжение в Украину. Украина свое небо закрыла для всех с 24 февраля.

Большинство стран Европы закрыли воздушное пространство для российской авиации – Великобритания, Чехия, Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Болгария, Словения, Германия, Италия, Дания, Бельгия, Исландия, Швеция, Австрия, Франция, Ирландия, Испания. Такое же решение приняла и Канада.

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" попал под санкции Великобритании.

Министерство инфраструктуры Украины обратилось в Международную организацию воздушного транспорта (IATA) с просьбой поддержать обращение Украины об исключении российских авиаперевозчиков из всех институтов ассоциации. Речь идет о BSP, Clearing House, MITA, Interline, сообщила 26 февраля пресс-служба министерства.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что такие действия могут побудить к миру агрессора.

"И напоследок, от всех союзников антипутинской коалиции и украинских диспетчеров: "Российский самолет, иди на х...й", – резюмировал глава ведомства.