В Россию начали прибывать первые мешки с трупами – Денисенко

По словам Денисенко, сегодня в Россию начинают прибывать первые эшелоны с ранеными Фото: depositphotos.com

"С сегодняшнего дня в Россию начинают прибывать первые мешки с трупами, и в ближайшее время будут первые захоронения в Российской Федерации, которые российская власть уже не сможет скрыть", – сказал он.

Также сегодня в Россию начинают прибывать первые эшелоны с ранеными, добавил он.

Денисенко отметил, что для того, чтобы в РФ начали понимать происходящее на фронте и осознавать количество жертв, необходимо примерно семь дней.

"Кончено, никакой революции через семь дней не случится... Но они начнут об этом говорить на кухнях, и их дух будет ломаться. Для нас это очень важно, потом что не исключено что Путин захочет провести новую мобилизацию. И нам нужно сорвать эту мобилизацию", – подчеркнул он.

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