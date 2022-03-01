Последствия ракетного удара по центру Харькова. Фото и видео

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Видео: Українська правда / YouTube

В результате удара серьезно пострадало здание Харьковской облгосадминистрации. На записи видно, что в момент атаки на площади также находились гражданские автомобили, работала палатка волонтеров.

Кроме того, под обстрел попали оперный театр, филармония и часть жилого массива (преимущественно 4–5-этажных жилых домов).

Госслужба по чрезвычайным ситуациям также опубликовала фотографии последствий обстрела.

Фото: ДСНС України / Facebook

Фото: ДСНС України / Facebook

Фото: ДСНС України / Facebook

Фото: ДСНС України / Facebook

Фото: ДСНС України / Facebook