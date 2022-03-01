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Кучма – россиянам: Не будьте сообщниками страшнейшего военного преступления со времен Гитлера

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Леонид Кучма: Когда русский народ опомнится, он испытает жгучий стыд и позор за то, что их отцы и дети легли в украинскую землю, не защищая ее, а пытаясь захватить
Леонид Кучма: Когда русский народ опомнится, он испытает жгучий стыд и позор за то, что их отцы и дети легли в украинскую землю, не защищая ее, а пытаясь захватить
Фото: dialog.ua

Президент Украины (1994–2005) Леонид Кучма выступил с обращением к гражданам России. Текст в своем Facebook опубликовала его пресс-секретарь Дарка Олифер. Издание "ГОРДОН" приводит обращение полностью.

"Обращаюсь к россиянам.

Ваш президент Путин приказал вашей армии уничтожить украинский народ и Украину.

Это происходит прямо сейчас, в эти минуты.

Ваша армия стреляет по жилым домам, школам, больницам, роддомам, детским садам.

У каждого из вас есть выбор – участвовать в геноциде или остановить его.

У нас миллионы смешанных семей. Моя жена – русская, и она в ужасе от того, что русский народ такое творит.

Мой отец лежит в русской земле под Великим Новгородом, который он защищал.

Когда русский народ отрезвеет и опомнится, он испытает жгучий стыд и позор за то, что в 2022 году их отцы и дети легли в украинскую землю, не защищая ее, а пытаясь захватить – так, как это делали нацисты в 1941 году, когда на их пути стал старший сержант Даниил Кучма.

Не будьте сообщниками страшнейшего военного преступления со времен Гитлера.

Еще не поздно.

Теги: Россия, Украина, Леонид Кучма, Адольф Гитлер, нацисты, российская агрессия, война России против Украины, президент
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