"У них начинается агония". Резников предложил провести для оккупантов специальный международный трибунал в Харькове

Резников: Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство того, что они не способны больше воевать с вооруженными украинцами Фото: Резніков Олексій / Facebook

"На пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония. Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство того, что они не способны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы", – отметил министр.

Он подчеркнул, что российские военные являются преступниками и их ждет трибунал. По мнению Резникова, в Харькове нужно создать специальный международный трибунал, который будет судить оккупантов.

"Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления. Теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые его уже "превзошли", – сказал он.

Министр также сообщил, что сейчас в Украине открываются новые фронты, где враг терпит потери.

Отдельно он отметил украинских военнослужащих, удерживающих линию обороны на востоке Украины.

"Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует", –подчеркнул Резников.