Родители российского военного рассказали, что их сына незаконно хотят отправить воевать в Украину

Андрей Ридель, отец военного, рассказал, что за несколько месяцев до этого его сын собирался уволиться из армии, подготовил для этого необходимые документы и еще в ноябре получил устное обещание командира, что его уволят. Но недавно ему приказали отправиться в Крым на учения, а затем 25 февраля под предлогом охраны инфраструктуры на полуострове его отвезли на админграницу.
Теперь российский военный опасается, что ему придется в числе других войск участвовать в войне на территории Украины. Родители пытаются добиться его увольнения.
"В декабре его лишили секретки, он не имеет права присутствовать на военных каких-то спецзаданиях. Но кто-то там решил и направил на границу с Украиной... Министерство обороны уже вроде как прислало телеграмму в Южный военный округ, чтобы его уволили, но там никак не реагируют", – рассказала мать военного Надежда Ридель.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.