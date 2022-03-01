Родители российского военного рассказали, что их сына незаконно хотят отправить воевать в Украину

Андрей Ридель, отец военного, рассказал, что за несколько месяцев до этого его сын собирался уволиться из армии, подготовил для этого необходимые документы и еще в ноябре получил устное обещание командира, что его уволят. Но недавно ему приказали отправиться в Крым на учения, а затем 25 февраля под предлогом охраны инфраструктуры на полуострове его отвезли на админграницу.

Теперь российский военный опасается, что ему придется в числе других войск участвовать в войне на территории Украины. Родители пытаются добиться его увольнения.

"В декабре его лишили секретки, он не имеет права присутствовать на военных каких-то спецзаданиях. Но кто-то там решил и направил на границу с Украиной... Министерство обороны уже вроде как прислало телеграмму в Южный военный округ, чтобы его уволили, но там никак не реагируют", – рассказала мать военного Надежда Ридель.