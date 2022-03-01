Зеленский об итогах переговоров Украины и России: Некоторые сигналы мы получили

Зеленский: Справедливые переговоры могут произойти тогда, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров Фото: president.gov.ua

"Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом. Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить – не теряйте времени. Тактику такую мы не воспринимаем. Справедливые переговоры могут произойти тогда, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров. Пока у нас нет такого результата, который мы бы хотели получить. Россия заявила о своих позициях. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", – сказал президент.

Других деталей глава государства не приводил.

28 февраля состоялся первый раунд переговоров, их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он не сообщал о достижении договоренности об этом. Стороны, по словам Подоляка, "определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", и уехали в столицы для дальнейших консультаций. Он назвал сложными переговоры и сказал, что Россия до сих пор "крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы".

В составе украинской делегации, кроме Подоляка, были глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат от "Голоса" Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.