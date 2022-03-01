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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об итогах переговоров Украины и России: Некоторые сигналы мы получили

Зеленский: Справедливые переговоры могут произойти тогда, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров
Зеленский: Справедливые переговоры могут произойти тогда, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров
Фото: president.gov.ua

Переговоры украинской и российской делегаций, которые прошли 28 февраля в районе украинско-белорусской границы, прошли на фоне бомбардировок и обстрелов украинских городов, синхронизация атак с переговорным процессом была видна. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом. Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить – не теряйте времени. Тактику такую мы не воспринимаем. Справедливые переговоры могут произойти тогда, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров. Пока у нас нет такого результата, который мы бы хотели получить. Россия заявила о своих позициях. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", – сказал президент. 

Других деталей глава государства не приводил. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/902417957122147/

28 февраля состоялся первый раунд переговоров, их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он не сообщал о достижении договоренности об этом. Стороны, по словам Подоляка, "определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", и уехали в столицы для дальнейших консультаций. Он назвал сложными переговоры и сказал, что Россия до сих пор "крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы".

В составе украинской делегации, кроме Подоляка, были глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат от "Голоса" Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: переговоры, Владимир Зеленский, прекращение огня, война России против Украины, потери России
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